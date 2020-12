PRUZZO: "Col Bologna partita ostica, a Fonseca serve il miglior Dzeko" - D'UBALDO: "Il ritorno di El Shaarawy è quasi impossibile"

Archiviata l'Europa League, la Roma domani fa visita al Bologna in campionato. "La partita di Bologna sarà ostica, bisogna stare attenti e per questo a Fonseca serve il miglior Dzeko", sostiene Roberto Pruzzo. Stefano Agresti elogia Fonseca: "Credo che fin qui abbia fatto un lavoro eccellente".

Di mercato parla Guido D'Ubaldo: "Mercato? Vedo quasi impossibile il ritorno di El Shaarawy, credo che se la Roma farà un'operazione sarà sulla destra".

______

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT, curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della Capitale. Buona lettura.

______

Lo stop subito dalla Roma nelle ultime tre gare è un po' preoccupante. La partita di Bologna sarà ostica, bisogna stare attenti e per questo a Fonseca serve il miglior Dzeko. Se il bosniaco deve giocare non al 100% allora meglio Mayoral (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Vista l'importanza della gara io partirei con Dzeko dal 1'. Il bosniaco deve giocare proprio per ritrovare la condizione. Ci sono quattro partite attaccate e Mayoral può avere una chance nelle prossime, ma domani punterei subito su Dzeko (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Dzeko deve ritrovarsi, rispetto all'anno scorso è irriconoscibile ma resta comunque il leader di questa Roma: decide lui se è pronto per giocare o no (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Per domani, tolto Mancini, sono tutti recuperati. I Friedkin su ogni fronte, stanno tenendo un basso profilo. Fin qui hanno apportato grandi cambiamenti in società, ma tutto senza clamori. Mercato? Vedo quasi impossibile il ritorno di El Shaarawy, credo che se la Roma farà un'operazione sarà sulla destra (GUIDO D'UBALDO, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino - Sport e News)

A Bologna sarà difficile per la Roma, non assolutamente scontata. Se oggi fossi nella Roma farei notare il rigore che è stato concesso ieri al Sassuolo, lo stesso negato ai giallorossi una settimana fa. Fonseca? Credo che fin qui abbia fatto un lavoro eccellente, in campionato ha cambiato solo una partita e in Europa si è qualificato facilmente (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino - Sport e News)

Non credo che ci saranno grandi rinforzi a gennaio, i Friedkin devono gestire un bilancio in profondo rosso. Corsa al quarto posto? Sulla carta non è la favorita, dal punto di vista tattico ci sono ancora problemi, bisognerà vedere anche gli infortuni. Secondo me fin qui la Roma non ha fatto un lavoro eccellente, forse con un altro allenatore la squadra avrebbe potuto fare di più. Fonseca più questo non fare (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino - Sport e News)