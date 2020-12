Domani contro il Bologna, Fonseca non avrà ancora l’intera rosa a disposizione. Il portoghese a centrocampo ha recuperato Pellegrini e Veretout che saranno schierati titolari viste le vista l'assenza di Pedro (squalificato) e la prestazione superficiale di Diawara contro il Cska Sofia. Anche Smalling torna dal 1', mentre Mirante è in dubbio per un problema alla mano e potrebbe essere sostituito da Pau Lopez.

(Il Messaggero)