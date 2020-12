Tor di Valle torna in alto mare: tutti contro la Raggi

Vitek non ha ancora chiuso definitivamente l'acquisto dei terreni di Tor di Valle. I tecnici che hanno seguito la procedura di ricorso all'articolo 182 ter presentata da Parsitalia per il concordato fallimentare, hanno incontrato ostacoli con l'erario che non avrebbero garantito la continuità aziendale. Vitek non ci ha visto chiaro e fino a quando non avrà la certezza che Parsitalia eviterà il fallimento non andrà avanti con il rogito per l'acquisto dei terreni. Inoltre dal Comune non arrivano segnali positivi. Lombardi, esponente del MSS che conta in Campidoglio, si è messa di traverso e anche altri consiglieri mantengono forti perplessità.

(Corsport)