BOLOGNA-ROMA: i convocati di Fonseca. Tornano Pellegrini, Veretout e Mirante (FOTO)

Dopo aver parlato in conferenza stampa, Paulo Fonseca ha diramato la lista dei convocati in vista della trasferta di domani in programma alle 15 allo stadio Dall'Ara contro il Bologna: tornano a disposizione Pellegrini e Veretout, figura tra i chiamati anche Mirante, dopo il colpo alla mano subìto in allenamento. Contro i rossoblù non ci saranno Pedro, squalificato, e Mancini, alle prese con un problema all'adduttore.

L'elenco dei convocati:

Farelli

Pau Lopez

Boer

Mirante

Karsdorp

Ibanez

Juan Jesus

Smalling

Fazio

Kumbulla

Bruno Peres

Spinazzola

Calafiori

Cristante

Pellegrini

Villar

Veretout

Diawara

Mkhitaryan

Dzeko

Mayoral

Carles Perez