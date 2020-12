Termini: Roma in partenza per Bologna (FOTO e VIDEO)

Attesa domani pomeriggio dalla sfida col Bologna allo stadio Dall'Ara, la Roma è in partenza dalla stazione Termini per raggiungere Bologna in treno, come mostra su Twitter il club giallorosso. Fonseca, contro i rossoblù di Mihajlovic, ha recuperato Lorenzo Pellegrini e Jordan Veretout, mentre dovrà fare a meno di Gianluca Mancini, alle prese con un problema all'adduttore, e Pedro, squalificato.