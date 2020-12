Pau Lopez scalda i guanti: la porta ritorna sua

Mirante è alle prese con un colpo ad una mano ed il conseguente dolore ad un dito rischiano di fargli saltare il Bologna. Se non dovesse farcela - e i tempi sono stretti visto che ieri ha svolto solo una parte del lavoro in gruppo, proseguendo poi a parte - toccherà a Pau Lopez. L’ultima (e unica volta) che lo spagnolo ha giocato titolare in questo campionato è stato lo scorso 8 novembre, nella vittoria 3-1 di Marassi contro il Genoa. Una buona prestazione che aveva fatto pensare ad una possibile rimonta di Pau, soprattutto dopo la brutta partita di Mirante contro il Napoli. Lo spagnolo Quest’anno non ha quasi mai sfigurato e non ha commesso grossi errori, ad eccezione del gol subìto all’Olimpico contro lo Young Boys, lasciando intravedere dei timidi segnali di ripresa, che però dovranno essere confermati sul campo. Domani probabilmente avrà una possibilità e cercherà di sfruttarla.

(Corsera)