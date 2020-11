Tegola Roma, Dzeko positivo al Coronavirus. Lascia Paul Rogers, niente delisting della società

La brutta notizia che nessuno si aspettava e che complica non poco i piani di Paulo Fonseca. Il Coronavirus ferma Edin Dzeko: l'attaccante e capitano della Roma è risultato positivo al Covid-19 e gioco forza si profila un lungo stop, a cominciare dalla partita di domenica con il Genoa. Per ora la società non ha disposto l'isolamento per gli altri giocatori giallorossi.

Fiducia obbligata dunque a Borja Mayoral, che dopo la doppietta rifilata al Cluj ora è chiamato a ripetersi anche in campionato. News sparse sul fronte società: ufficiale l'addio di Paul Rogers, responsabile dell'area digital sotto la gestione Pallotta. Non riscuote successo invece l'Opa del gruppo Friedkin: l'operazione delisting, ovvero l'uscita dalla Borsa, è rimandata.

