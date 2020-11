I VOTI DEGLI ALTRI - Mayoral "doppietta rompighiaccio", Peres "re degli assist". Fonseca, "stavolta il turnover funziona"

LAROMA24.IT - Roma in scioltezza nella terza gara del gruppo A di Europa League: demolito il Cluj con un sonoro 5-0 e primo posto nel girone conquistato. A trascinare i giallorossi fin dal primo minuto, con il suo gol dopo soli 57 secondi, è stato Mkhitaryan (6,85), che "crea sempre qualcosa" (La Gazzetta dello Sport). Serata finalmente felice anche per Borja Mayoral (6,92), autore di una doppietta "rompighiaccio": "forse da qui comincia davvero una nuova storia" (Il Messaggero). Bene anche Bruno Peres (6,92), "re degli assist" e Roger Ibanez (7), anche lui al primo sigillo con la maglia della Roma. Media volto alta anche per Paulo Fonseca (6,92), "stavolta il turnover funziona, la squadra vince in scioltezza" (Il Messaggero).

LA MEDIA-VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (Il Messaggero, Il Tempo, Gazzetta dello Sport, Corriere della Sera, Corriere dello Sport, La Repubblica, Il Romanista)

Pau Lopez 6,42

Fazio 6

Ibanez 7

Kumbulla 6,5

Bruno Peres 6,92

Villar 6,07

Cristante 6,14

Veretout 6,5

Spinazzola 6,78

Mkhytarian 6,85

Borja Mayoral 6,92

Pellegrini 6,07

Pedro 6,64

Jesus 6

Smalling 6

Milanese 6,28

Fonseca 6,92

IL MESSAGGERO

Pau Lopez 6,5

Fazio 6

Ibanez 7

Kumbulla 6,5

Bruno Peres 7

Villar 6

Cristante 6,5

Veretout 6,5

Spinazzola 7

Mkhytarian 7

Borja Mayoral 7

Pellegrini 6,5

Pedro 7

Jesus 6

Smalling 6

Milanese 6,5

Fonseca 7

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Pau Lopez 6,5

Fazio 6

Ibanez 7

Kumbulla 6,5

Bruno Peres 7

Villar 6

Cristante 6,5

Veretout 6,5

Spinazzola 7

Mkhytarian 7,5

Borja Mayoral 7

Pellegrini 6

Pedro 6,5

Jesus 6

Smalling 6

Milanese 6

Fonseca 7

CORRIERE DELLO SPORT

Pau Lopez 6,5

Fazio 6

Ibanez 7

Kumbulla 7

Bruno Peres 7

Villar 6,5

Cristante 6

Veretout 6,5

Spinazzola 6,5

Mkhytarian 7

Borja Mayoral 7

Pellegrini 6

Pedro 6,5

Jesus 6

Smalling 6

Milanese 6

Fonseca 7

CORRIERE DELLA SERA

Pau Lopez 6,5

Fazio 6

Ibanez 7

Kumbulla 6

Bruno Peres 7

Villar 6

Cristante 6

Veretout 6,5

Spinazzola 7

Mkhytarian 7

Borja Mayoral 7

Pellegrini 6

Pedro 6,5

Jesus 6

Smalling 6

Milanese 6

Fonseca 7

IL TEMPO

Pau Lopez 6,5

Fazio 6

Ibanez 7

Kumbulla 6,5

Bruno Peres 7

Villar 6

Cristante 6

Veretout 7

Spinazzola 7

Mkhytarian 6,5

Borja Mayoral 7

Pellegrini 6

Pedro 7

Jesus 6

Smalling 6

Milanese 7

Fonseca 7

LA REPUBBLICA

Pau Lopez 6

Fazio 6

Ibanez 7

Kumbulla 6,5

Bruno Peres 6,5

Villar 6

Cristante 6

Veretout 6

Spinazzola 6,5

Mkhytarian 6,5

Borja Mayoral 7

Pellegrini 6

Pedro 6,5

Jesus 6

Smalling 6

Milanese 6,5

Fonseca 6,5

IL ROMANISTA

Pau Lopez 6,5

Fazio 6

Ibanez 7

Kumbulla 6,5

Bruno Peres 7

Villar 6

Cristante 6

Veretout 6,5

Spinazzola 6,5

Mkhytarian 6,5

Borja Mayoral 6,5

Pellegrini 6

Pedro 6,5

Jesus 6

Smalling 6

Milanese 6

Fonseca 7