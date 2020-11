Trigoria: lavoro individuale per chi ha giocato ieri. Differenziato per Carles Perez

La Roma è tornata al lavoro il giorno dopo la vittoria per 5-0 sul Cluj. Soltanto scarico in palestra per chi ha preso parte alla sfida di ieri, mentre alcuni calciatori hanno svolto defaticante in acqua. In palestra Fazio, Villar e Mayoral, come Pau Lopez che ha seguito un programma specifico. Sul Campo C, invece, Mkhitaryan, Pellegrini, Pedro e Spinazzola si sono limitati ad alcuni giri di campo.

Lavoro intenso per i portieri, eccezion fatta per Pau Lopez, agli ordini di Savorani mentre sul campo principale il resto della squadra si è dedicata a lavori tattici dopo il consueto riscaldamento iniziale. Differenziato per Carles Perez, le cui condizioni verranno valutate di giorno in giorno.