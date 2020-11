Coronavirus: nessun isolamento a Trigoria per la Roma a seguito della positività di Dzeko

Edin Dzeko positivo al tampone per il Coronavirus, ma l'agenda della Roma non cambia a seguito della brutta notizia arrivata nel pomeriggio. Non è infatti previsto nessun isolamento dei calciatori e dello staff giallorosso a Trigoria. Dritti dunque verso la sfida fissata per domenica alle ore 15 contro il Genoa, senza intervenire sulla routine dei tesserati del club.