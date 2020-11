DI GIOVAMBATTISTA: "Ibanez è il nuovo Marquinhos" - LOLLOBRIGIDA: "In poco tempo Pedro è diventato leader"

La Roma supera agilmente il Cluj in Europa League e guarda al campionato, dove ad attenderla domenica c'è il Genoa. All'indomani della vittoria sul campo europeo, lungo le frequenze radiofoniche il focus è sui singoli: "Ibanez è il nuovo Marquinhos", dice Ilario Di Giovambattista. "Mayoral ha dimostrato che ai giocatori va dato del tempo", sostiene Mario Mattioli. Per Marco Lollobrigida "Pedro ha portato quel qualcosa in più, in poco tempo è diventato leader".

Invece, Paolo Rocchetti si esprime così sulla questione direttore sportivo: "Preferisco Campos a Berta".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della Capitale. Buona lettura.

Ibanez è il nuovo Marquinhos (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Mattino Sport & News)

Mayoral ha dimostrato che ai giocatori va dato del tempo. Lui nella Roma ha giocato pochi minuti fino ad oggi e non è giusto darne un giudizio negativo (MARIO MATTIOLI, Mattino Sport & News)

La Roma mi sembra una squadra dal grande futuro, in cui - se Fonseca riuscisse nell'intento già in atto di valorizzare le seconde linee - potremmo vederne delle belle. Ieri menzione speciale per Peres, dedito alla causa più di tanti colleghi con stipendio maggiore. Villar ha mostrato due-tre giocate alla Iniesta, gli auguro almeno un decimo del successo conquistato dall'ex blaugrana in carriera (RICCARDO COTUMACCIO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Mayoral nei primi minuti non l’ha mai vista, poi si è sbloccato ed è andato bene, però ieri era facile facile per la Roma (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Mattino Sport & News)

Contro il Genoa vince la Roma senza problemi (NANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Mattino Sport & News)

La Roma sta creando un bel gruppo. Vittorie così fanno bene a tutti. Sul capitolo ds, preferisco Campos a Berta, lo vedo più adatto a quello che serve alla Roma in questo momento. Guardate il Lille che ha schiantato il Milan ieri sera... (PAOLO ROCCHETTI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Che bello sentire la voce tremolante di Milanese a fine partita e vedere la sua faccia emozionata. Gli esordi dei ragazzi sono sempre bellissimi (ALESSANDRO AUSTINI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Vedo la Roma bene e in crescita, sicuramente deve lottare per un posto in Champions. Con un centrocampista e un esterno destro in più sarebbe sicuramente meglio, però sta facendo bene. Ma non solo per il risultato di ieri, che non deve trarre in inganno: con il girone che ha in Europa League la Roma deve essere per forza prima. Pedro ha portato quel qualcosa in più, è evidente. Non pensavo potesse avere un impatto del genere, in poco tempo è diventato leader. Carles Perez, secondo me, è più forte di Under (MARCO LOLLOBRIGIDA, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)