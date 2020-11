Instagram, Totti scherza con Dzeko: "Coronavirus? Vieni a casa mia, giochiamo io e te" (FOTO)

In seguito alla notizia della positività al Coronavirus di Edin Dzeko sono arrivati a decine i messaggi di solidarietà nei confronti dell'attaccante bosniaco. L'incoraggiamento arriva da compagni ed ex compagni di squadra - da Pellegrini a Zaniolo, passando per Nainggolan - ma il più divertente è, neanche a dirlo, quello di Francesco Totti. L'ex capitano della Roma ha infatti ironizzato sul fatto di essere a sua volta attualmente positivo, commentando così: "Daje bomber vieni a casa mia, giochiamo io e te".