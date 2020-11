Calciomercato Roma: la Liga su Ibanez. Il Siviglia e l'Atletico Madrid offrono 30 milioni

Arrivato a gennaio tra lo scetticismo per non aver trovato mai granché spazio nell'Atalanta, in pochi mesi Roger Ibanez ha trascinato a sé critica e tifosi con prestazioni generose, una fisicità imponente e, ieri, anche la capacità di segnare.

E sul difensore brasiliano hanno messo gli occhi due squadre spagnole come riferisce Ilario Di Giovambattista nello spazio pomeridiano: si tratta del Siviglia di Monchi e dell'Atletico Madrid, pronte a mettere sul piatto 30 milioni di euro per strappare il centrale classe 1998 alla Roma.

(Radio Radio)