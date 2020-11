Risentimento al flessore della coscia sinistra per Carles Perez. Dubbia la sua presenza contro il Cluj. Ag Pastore: "Tornerà disponibile la prossima settimana"

Allenamento individuale per Carles Perez che ha avuto un risentimento al flessore della coscia sinistra. Dubbia la sua presenza contro il Cluj Fonseca ipotizza una convocazione dalla primavera. Potrebbe essere Zalewski il convocato.

Arbitra il match Matej Jug.

Continua il calvario Pastore che in seguito a un'operazione all'anca è stato costretto a lunghe cure in Spagna. Contattato da LaRoma24.it l'agente dell'argentino ha chiarito: "Javier tornerà a disposizione la prossima settimana".

Per quanto riguarda il direttore sportivo è sfumato il progetto Boldt che ha rinnovato con l'Amburgo fino al 2023.

AG. PASTORE a LR24: "RESCISSIONE? IPOTESI FALSA. JAVIER TORNERà A DISPOSIZIONE LA PROSSIMA SETTIMANA

