Casting ds: sfuma definitivamente Boldt. Ufficiale il rinnovo con l'Amburgo fino al 2023 (COMUNICATO)

La Roma continua a lavorare sul fronte societario per individuare il profilo a cui assegnare il ruolo di nuovo direttore sportivo. Tra i vari nomi che sono stati fatti, e con i quali sembra anche che Dan e Ryan Friedkin abbiano avuto contatti, c'era anche quello di Jonas Boldt. Come riportato però dal sito ufficiale dell'Amburgo, club tedesco per il quale lavora, il ds ha trovato l'accordo per prolungare il proprio contratto fino al 2023. "Abbiamo grande fiducia nel lavoro di Jonas e vogliamo continuare lo sviluppo strategico sportivo. L'estensione del contratto è il risultato del reciproco apprezzamento, del nostro orientamento ai contenuti e di un processo strutturato e orientato agli obiettivi" afferma il presidente del club Marcell Jansen.

(hsv.de)

