Roma Cares: continua la distribuzione delle mascherine nelle scuole della Capitale. Fienga: "Cerchiamo di essere vicini alla popolazione e ai nostri tifosi " (VIDEO)

Continua l'impegno di Roma Cares nel combattere la pandemia in atto. Il club giallorosso ha messo in atto un'iniziativa con la quale ha iniziato a distribuire 10.000 mascherine in diverse scuole della Capitale. Questa mattina hanno partecipato a questo progetto anche il primo cittadino romano, Virginia Raggi, e il Ceo del club giallorosso, Guido Fienga.

Le parole della sindaca Virginia Raggi: "Ringrazio l’AS Roma e Roma Cares per aver messo in campo questa preziosa iniziativa”, ha dichiarato la Sindaca di Roma Virginia Raggi. “La consegna delle mascherine davanti alle scuole romane proseguirà. È anche attraverso iniziative di questo genere, molto apprezzate dai bambini, che si riesce a diffondere in modo efficace il messaggio di quanto sia importante rispettare le regole per evitare il diffondersi del contagio". Le parole del Ceo Guido Fienga: "Una delle cose a cui teniamo di più è cercare di essere vicini alla popolazione e ai nostri tifosi in tutte le maniere, aiutando le persone a superare questo periodo particolarmente complicato usando la nostra capacità organizzativa, quella con cui proteggiamo noi stessi e la nostra squadra".