AG. PASTORE a LR24: "Rescissione? Ipotesi falsa. Javier tornerà a disposizione la prossima settimana"

ESCLUSIVA LR24 - Javier Pastore continua a combattere con i problemi fisici che quest'estate lo hanno costretto a un'operazione all'anca a Barcellona. Da qualche tempo si susseguono voci di una possibile rescissione. Contattato dalla redazione de LAROMA24.IT, l'agente dell'argentino, Marcelo Simonian, ha confermato il nuovo viaggio in Spagna ma smentito seccamente le indiscrezioni sull'addio alla Roma: "È vero che Javier è ora in Spagna con l'autorizzazione della società - ha detto -, ma non è altrettanto vera l'ipotesi di rescissione del contratto. Il giocatore tornerà a disposizione la prossima settimana".

Javier Pastore, che ha compiuto 31 anni lo scorso giugno, ha un contratto con la Roma fino al 2023 da 3,5 milioni netti più premi a stagione.

LR24