Il calvario di Javier Pastore continua. La scorsa estate l’argentino ha deciso di sottoporsi ad un'operazione all'anca che al momento peró non ha portato i risultati sperati e che lo sta costringendo ad ulteriori cure in Spagna. La Roma, che sta valutando da tempo la rescissione del contratto, ha fissato per il mese di gennaio la deadline per il suo rientro in campo

(Il Romanista)