Roma-Cluj, Carles Perez in dubbio: ipotesi convocazione di un giovane della Primavera. Ecco chi non può essere chiamato

Alle prese con un risentimento muscolare al flessore della coscia sinistra, la presenza di Carles Perez è in dubbio per la gara interna di Europa League contro il Cluj, prevista giovedì alle 18.55. Considerando, dunque, l'ipotetica assenza dello spagnolo, in molti hanno iniziato ad avanzare l'ipotesi su eventuali inserimenti tra i convocati di Fonseca di elementi della Roma Primavera, in particolare di Suf Podgoreanu - esterno classe 2002 già chiamato domenica scorsa contro la Fiorentina in campionato -.

Ma la regola vuole che solo i giovani giocatori con almeno 24 mesi di tesseramento nel settore giovanile possano essere inseriti nella lista B e, di conseguenza, non possono essere presi in considerazione Megyeri, Feratovic, Vicario, Ndiaye, Providence, Tall, Darboe, oltre allo stesso Podgoreanu, arrivato in giallorosso in estate.

Tra, invece, chi può essere arruolato figura Nicola Zalewski, classe 2002 tra i talenti più in luce della Primavera di Alberto De Rossi e già convocato nella sfida contro il CSKA Sofia, come Milanese.

LR24