DE SANTIS: "Roma regolare con Fonseca, il problema è quando si alza l'asticella" - D'UBALDO: "Credo all'operazione Milik"

Archiviata la Fiorentina, la Roma si prepara per il Cluj, atteso giovedì all'Olimpico. "Penso che un allenatore non possa fare scelte tra campionati e coppe, ha il dovere di onorare tutti gli impegni", sostiene Tony Damascelli. "Con Fonseca la Roma è abbastanza regolare. Il problema semmai è quando si alza l'asticella", è l'analisi generale di Matteo De Santis.

Gianluca Lengua, invece, si interroga sulla questione infortuni: "Stanno tornando i problemi muscolari, dopo Santon ora Carles Perez, una domanda che mi faccio è: come allena i giocatori il tecnico?".

Mirante? Un altro portiere rispetto ai vari Olsen e Pau Lopez. La Roma negli ultimi due anni avrebbe potuto risparmiare 70 milioni puntando sull'italiano (NANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino - Sport e News)

Fonseca aveva necessità di avere certezze in difesa e le ha avute. Pedro? Non so quanto possa durare, ma è uno che fa la differenza. C'è alchimia, perché dietro sono giovani e veloci. L'allenatore ha trovato quello che voleva, ci ha messo un po' ma ci è riuscito (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino - Sport e News)

Con Fonseca la Roma è abbastanza regolare. Il problema semmai è quando si alza l'asticella, quando bisogna giocare con una squadra più forte sulla carta che si è faticato a fare quel salto di qualità (MATTEO DE SANTIS, Tele Radio Stereo, 92.7)

Penso che un allenatore non possa fare scelte tra campionati e coppe, ha il dovere di onorare tutti gli impegni. Le scelte si fanno nell'ultima fase, quando hai capito che certe cose non puoi realizzarle (TONY DAMASCELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio lo Sport)

Le prestazioni della Roma in Europa League a me non sono piaciute assolutamente. Fonseca ha 13-14 titolari, gli altri devono crescere. Stanno tornando i problemi muscolari, dopo Santon ora Carles Perez, una domanda che mi faccio è: come allena i giocatori il tecnico? (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio lo Sport)

Per quanto mi risulta, Campos è il profilo che più è piaciuto ai Friedkin ma come sappiamo non è disponibile a fare il ds nella forma classica. Da parte della proprietà non mi sembra ci sia questa urgenza, credo che a gennaio ci sarà movimento sul mercato. Milik? Credo molto a questa operazione... (GUIDO D'UBALDO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio lo Sport)

Sono convinto che se la Roma avesse avuto Mirante titolare gli anni passati forse sarebbe andata in Champions League. La Roma ha una strana alchimia, la differenza la fanno i 3 attaccanti, ma affidarsi a dei giocatori che in 3 fanno 100 anni è rischioso (SANDRO SABATINI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino - Sport e News)

Giovedì farei giocare titolare Zalewski...(PIERO TORRI, Tele Radio Stereo, 92.7)