Pellegrini negativo in vista di Parma. Dzeko ancora out. Totti: "Ho smesso per rispetto della gente"

Paulo Fonseca può tirare un sospiro di sollievo visto che con la gara contro il Parma in programma domenica potrebbe riavere, almeno in panchina, Lorenzo Pellegrini. Il numero sette giallorosso infatti ha avuto esito negativo dall'ultimo tampone effettuato in serata e, subito dopo, si è recato a Villa Stuart per sottoporsi alle visite mediche di rito per avere il via libera di rientrare in gruppo.

Niente da fare per Edin Dzeko, che non è riuscito ancora a risultare negativo. Il tecnico giallorosso potrebbe però non avere a disposizione anche Smalling; il difensore inglese infatti da ieri lavora individualmente a Trigoria a causa di un'intossicazione alimentare e non è chiaro se riuscirà a tornare in gruppo domani. La conferenza stampa di Fonseca dovrebbe sciogliere gli ultimi dubbi.

