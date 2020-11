Dzeko positivo anche al terzo tampone: out per il Parma

Il via libera tanto atteso dalla Roma non è arrivato. Dzeko positivo ai tre tamponi fatti negli ultimi tre giorni. La carica virale è sempre bassa, ma comunque presente e dunque continua l’isolamento domiciliare per il calciatore che non potrà prendere parte alla sfida di domenica con il Parma. Dovesse arrivare la negatività nei test delle prossime ore non ci sarebbe comunque il tempo tecnico per arruolare il bosniaco perché prima dovrebbe comunque sostenere le visite d’idoneità sportiva che durano due giorni vista l’applicazione dell’holter con il monitoraggio di 24 ore.

(Ansa)