Come scrive il quotidiano sportivo, ieri è andato in scena il primo contatto, telefonico, tra Tiago Pinto, futuro direttore generale dell'area sportiva, e il tecnico e connazionale Paulo Fonseca. Nelle prossime settimane andrà in scena anche un incontro tra i due che, nonostante abbiano lo stesso passaporto, non si conoscevano né il tecnico giallorosso sapeva che sarebbe stato l'ormai ex Benfica la scelta per il ruolo prima che questa sia stata resa ufficiale.

(corriere dello sport)

