SMALLING: "In più di un'occasione ho pensato che non sarei tornato a Roma"

Chris Smalling, attraverso un'intervista al tabloid inglese, ha ripercorso la sua carriera e raccontato la sua esperienza italiana e il suo amore la Roma. Queste le parole del difensore inglese:

Sei già in confidenza con l'Italiano...

"Spero di essere presto fluente nell’esprimermi in italiano. Non sarebbe così importante come risultato come portare a Roma un trofeo, ma sarebbe qualcosa che mi rimarrebbe per il resto della mia vita. E’ un mio grande obbiettivo, perché è impressionante quando vedi persone diverse che mischiano le loro lingue. La considero una grande abilità da avere nella vita.

La scorsa stagione a Roma è stato un successo...

"La scorsa stagione sono stato molto fortunato nell’ottenere il prestito alla Roma, anche se sono rimasto fino all’ultimo nel limbo. Se fossi rimasto, sarei finito in tribuna. Ero nelle mani dello United. Quest’anno volevo quasi prendere possesso della mia carriera. Ho avuto tutta l’estate per pensare alla soluzione migliore e per poterla raggiungere.

Sull’attesa del trasferimento

Ci sono stati momenti in cui ho pensato che non ce l’avrei fatta. La settimana prima ci sono stati momenti in cui era praticamente saltata. Le probabilità erano al 50%. Sapevamo che tutto era fatto, ma il trasferimento ancora non era stato chiuso."

