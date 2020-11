Trigoria: ancora out Smalling, solo individuale per il difensore

A due giorni dalla sfida contro il Parma comincia a complicarsi la situazione relativa a Chris Smalling: il difensore centrale, infatti, anche oggi ha svolto lavoro individuale per i postumi di un'intossicazione alimentare. Fatta eccezione per i positivi, da Dzeko a Pellegrini passando per Kumbulla, Fazio e Santon, Fonseca ha potuto contare sul resto del gruppo a disposizione.