AUSTINI: "Pinto? Vedremo la sua impronta dalla prossima stagione" - FELICI: "Serve anche un ds vero e proprio"

Tra l'arrivo di Tiago Pinto e il ritorno del campionato con Roma-Parma in programma domenica alle 15. Questi i temi principali nelle conversazioni sulle frequenze radiofoniche giallorosse. "Immagino che inizieremo a vedere la sua impronta vera e propria a partire dalla prossima stagione" dice Alessandro Austini sul dirigente portoghese. "Per il mercato di gennaio può andare bene questa situazione ma per l’estate serve anche un ds" aggiunge Antonio Felici.

Sulla prossima gara di campionato, Roberto Pruzzo non ha dubbi: "La Roma per me vince con il Parma. Gli emiliani nel match contro la Fiorentina mi sono sembrati una squadra ridotta ai minimi termini".

La Roma quasi certamente a gennaio acquisterà un'alternativa a Pedro e Mkhitaryan. Il favorito resta El Shaarawy, anche perché ultimamente Bernard sta ritrovando spazio nell'Everton di Ancelotti. Tiago Pinto? Capiremo nelle prossime settimane se lavorerà accanto ad un ds come al Benfica, con Rui Costa, e quindi se la Roma oltre a lui sceglierà un'altra figura dirigenziale (ALESSIO NARDO, Tele Radio Stereo, 92.7)

La Roma per me vince con il Parma. Gli emiliani nel match contro la Fiorentina mi sono sembrati una squadra ridotta ai minimi termini (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

La Roma torna in campo dopo la sosta con il fardello di due assenti importanti, Dzeko e Pellegrini. Il Parma si chiuderà e noi dovremo essere bravi a sfruttare gli spazi. È letteralmente la partita di Pedro e Mkhytarian, con Mayoral chiamato a finalizzare senza sbavature (RICCARDO COTUMACCIO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Si dimentica che Borja Mayoral è arrivato un mese e mezzo fa praticamente. Mi piacerebbe vederlo col Parma per capire meglio (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Il rapporto di Pinto con Mendes non mi sorprende perché in Portogallo questo procuratore è il numero uno, difficile non passare per lui (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Penso che i primi sei mesi di Pinto a Trigoria saranno di studio. Immagino che inizieremo a vedere la sua impronta vera e propria a partire dalla prossima stagione (ALESSANDRO AUSTINI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Pronostico per Roma-Parma? Dico 1 (FRANCO MELLI, Radio Radio, 104,5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Non credo che per il momento ci sia spazio per una figura di un direttore sportivo importante. Poi se a giugno Paratici si libera…ma tra lui e Sartori preferirei il secondo (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

L'assenza di Dzeko sposta tantissimo per la Roma, il bosniaco è uno dei top insieme a Lukaku, Ibrahimovih o Ronaldo, nonostante questo contro il Parma mi aspetto una vittoria dei giallorossi (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

La Roma ha preso un enfant prodige dell’organizzazione ma al fianco ha bisogno di un vero e proprio direttore sportivo che io farei subito, senza aspettare altro tempo. Per il mercato di gennaio può andare bene questa situazione ma per l’estate serve anche un ds (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)