Dzeko torna negativo e punta il Napoli. Fonseca recupera anche Smalling, per Mkhitaryan aria di rinnovo

Le due belle notizie che Paulo Fonseca si aspettava dopo la convincente vittoria di campionato che lancia la Roma tra le prime della classe in campionato. Il tecnico giallorosso potrà tornare a fare affidamento su Edin Dzeko: dopo 3 tamponi positivi, al nuovo ciclo di esami il numero 9 è tornato negativo al Coronavirus e può quindi tornare a disposizione. Difficile per giovedì prossimo per la trasferta in Romania con il Cluj, più probabile per domenica quando ci sarà il big match con il Napoli.

L'altro segnale positivo arriva dal recupero di Smalling, tornato oggi ad allenarsi con la squadra. Non è passato inosservato inoltre il buon momento di forma di Mkhitaryan: si parla di possibile rinnovo fino al 2022.

