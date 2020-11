FOCOLARI: "Non mi aspettavo questa Roma" - AGRESTI: "Riesce a far bene nonostante le assenze" - COTUMACCIO: "Meriti di Fonseca"

Vince ancora la Roma di Paulo Fonseca, che si prende il terzo posto in solitaria. Non si aspettava un inizio del genere Furio Focolari: "La Roma mi sorprende. Quest’anno sta dimostrando di essere forte, una squadra compatta". Una vittoria arrivata nonostante le tante assenze, come ricorda Stefano Agresti: "Mi stupisce che riesca a far bene nonostante tutte le assenze. Senza Dzeko, Pellegrini e Smalling ti manca l’asse portante della squadra ma dimostra nonostante questo grande personalità". Grandi meriti vanno a Fonseca, il pensiero di Riccardo Cotumaccio: "Il primo responsabile di questa straordinaria striscia di risultati utili è il tecnico portoghese."

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della Capitale. Buona lettura.

Borja Mayoral ha fatto un bel gol, un bel movimento. È stato utile alla squadra. La Roma per un tempo quando ce ne è stato bisogno ha giocato veramente bene. Questo Mkhitaryan è un calciatore veramente molto determinante e fa tutto molto bene, la squadra è in forma e ha vinto facilmente la partita. Il divario tecnico era abissale. La Roma ha dimostrato di non sofffrire delle assenze (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Se vai a vedere la Roma di oggi la maggior parte dei giocatori li ha presi Petrachi, bisogna ammetterlo. Al di là del rapporto che uno può avere è improtante capire come lavora una persona (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Io credo che la Roma sia una squara destinata a lottare fino alla fine per le prime posizioni e un posto in Champions. I giallorossi sono una sorpresa, non mi aspettavo che Fonseca correggesse le cose che non andavano lo scorso anno. Il merito del tecnico è aver inserito giocatori d'esperienza in un contesto giovane (GUIDO D'UBALDO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Io mi aspettavo che la Roma facesse molto bene quest'anno. Era una squadra forte, ben guidata e aveva solo bisogno di solidità societaria. Mi stupisce che riesca a far bene nonostante tutte le assenze. Senza Dzeko, Pellegrini e Smalling ti manca l’asse portante della squadra ma dimostra nonostante questo grande personalità. Il Parma ha giocato male ma non ci sono partite scontate (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

La Roma mi sorprende. Quest’anno sta dimostrando di essere forte, una squadra compatta. Ieri ai giallorossi mancava un difensore centrale, un centrocampista centrale e un centravanti. Vero che giocava contro una squadra rimaneggiata, ma sta dimostrando cose che non mi aspettavo (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Anche la Roma può entrare al tavolo dello scudetto, ma ci sono differenze. La Roma non ha vinto una partita contro una pretendente al primo posto anche se non le ha neanche perse. Il Milan invece ha battuto Napoli e Inter. I giallorossi mi hanno sorpreso comunque (FRANCO MELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Abbiamo distrutto Fonseca quando i risultati stentavano ad arrivare, oggi è doveroso dirlo: il primo responsabile di questa straordinaria striscia di risultati utili è il tecnico portoghese. L’ambiente dovrebbe rendergli merito e, in parte, pure scusarsi per averlo messo in dubbio prima che iniziasse la stagione (RICCARDO COTUMACCIO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Il turnover tanto criticato di Fonseca in Europa è servito a preparare giocatori come Villar a partite più difficili come quella di ieri (ALESSANDRO AUSTINI, Tele Radio Stereo, 92.7)