La proprietà ha ridato un'anima al club. Fonseca ha riportato un gioco da Champions

La Roma grazie ai suoi interpreti e al gioco scelto da mister Fonsecea continua a scalare la classifica della Serie A. I giallorossi si trovano infatti in solitaria al terzo posto in classifica, a soli tre punti dal Milan capolista, e non sembrano aver intenzione di fermarsi. La Roma vince e convince, imponendosi per 3-0 sul Parma nonostante assenze importanti, vedi Dzeko e Smalling pilastri dei rispettivi reparti. Il lavoro fatto sul e fuori dal campo, grazie alle scelte dei due nuovi proprietari Dan e Ryan Friedkin, sta dando i suoi frutti. I giallorossi infatti vogliono rientrare in zona Champions League, dalla quale mancano da due anni, ma nessuno vieta di sognare ancora più in grande in un campionato che a causa Covid non ha ancora trovato un suo vero leader. In fondo perché fermarsi prorio adesso.

(Il Messaggero)