I VOTI DEGLI ALTRI: Cristante "sicuro", Villar "grande timoniere", Mkhitaryan "il migliore"

LAROMA24.IT - La Roma si impone per 3-0 sul Parma grazie alle reti di Borja Mayoral e la doppietta di Mkhitaryan. I giallorossi nonostante assenze importanti, vedi Dzeko e Smalling, sono riusciti lo stesso a imporre il proprio gioco contro la squadra di Liverani. I giallorossi con questa vittoria si piazzano al terzo posto in classifica, alle spalle di Sassuolo e Milan. Il migliore in campo per tutti i quotidiani è stato ovviamente Mkhitaryan, autore di una doppietta. Menzione anche per Villar, che ha saputo compensare l'assenza di Pellegrini a centrocampo giocando una partita ordinata e senza sbavature. Ottimi voti anche per mister Fonseca, che nonostante le tante assenze ha saputo mettere in campo la migliore formazione possibile che sapesse imporre il proprio gioco.

LA MEDIA-VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (Il Messaggero, Il Tempo, Gazzetta dello Sport, Corriere della Sera, Corriere dello Sport, La Repubblica, Il Romanista)

Mirante 6,1

Ibanez 6,7

Cristante 6,7

Mancini 6,6

Karsdorp 7

Villar 7,1

Veretout 6,5

Spinazzola 7

Pedro 6,6

Mkhitaryan 8

Mayoral 7,2

Juan Jesus 6,1

Carles Perez sv

Bruno Peres sv

Pellegrini sv

Diawara sv

Fonseca 7,7

IL MESSAGGERO

Mirante 6

Mancini 6,5

Cristante 6,5

Ibanez 6,5

Karsdorp 7

Villar 7

Veretout 6,5

Spinazzola 7,5

Mkhitaryan 8

Pedro 6,5

Borja Mayoral 7,5

Juan Jesus 6

Diawara sv

Bruno Peres sv

Pellegrini sv

Carles Perez 6

Fonseca 8

CORRIERE DELLA SERA

Mirante 6

Ibanez 7

Cristante 6,5

Mancini 6,5

Karsdorp 7

Villar 7

Veretout 6,5

Spinazzola 7

Pedro 6,5

Mkhitaryan 8

Borja Mayoral 7,5

Juan Jesus 6

Diawara sv

Bruno Peres sv

Pellegrini sv

Carles Perez sv

Fonseca 8

GAZZETTA DELLO SPORT

Mirante 6

Ibanez 7

Cristante 6,5

Mancini 6,5

Karsdorp 7

Villar 7,5

Veretout 6,5

Spinazzola 7

Pedro 7

Mkhitaryan 7,5

Borja Mayoral 7

Juan Jesus 6,5

Diawara sv

Bruno Peres sv

Pellegrini sv

Carles Perez sv

Fonseca 7

IL ROMANISTA

Mirante 6

Ibanez 6,5

Cristante 7

Mancini 7

Karsdorp 7

Villar 7,5

Veretout 6,5

Spinazzola 7

Pedro 6,5

Mkhitaryan 8

Borja Mayoral 7,5

Juan Jesus 6,5

Diawara sv

Bruno Peres sv

Pellegrini sv

Carles Perez sv

Fonseca 7,5

LA REPUBBLICA

Mirante 6,5

Ibanez 6,5

Cristante 6,5

Mancini 6,5

Karsdorp 7

Villar 7

Veretout 6,5

Spinazzola 7

Pedro 6,5

Mkhitaryan 8,5

Mayoral 7

Jesus 6

Perez 5,5

Peres sv

Pellegrini sv

Diawara sv

Fonseca 8

IL TEMPO

Mirante 6,5

Ibanez 7

Cristante 6,5

Mancini 6,5

Karsdorp 7

Villar 7

Veretout 6,5

Spinazzola 7

Pedro 6,5

Mkhitaryan 8

Mayoral 7

Juan Jesus 6

Carles Perez 6

Bruno Peres sv

Pellegrini sv

Diawara sv

Fonseca 8

CORRIERE DELLO SPORT

Mirante 6

Ibanez 7

Cristante 7,5

Mancini 7

Karsdorp 7

Villar 7

Veretout 6,5

Spinazzola 7

Pedro 7

Mkhitaryan 8

Mayoral 7

Juan Jesus 6

Carles Perez 6

Bruno Peres sv

Pellegrini sv

Diawara sv

Fonseca 8