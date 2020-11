LIVE - Villa Stuart, visite di idoneità per Dzeko: "Ora sto bene. Felice di essere tornato” (FOTO)

DA VILLA STUART EMANUELE ZOTTI - E' finalmente tornato: Edin Dzeko, dopo la negatività al tampone per il Coronavirus, è pronto per sottoporsi alle visite di idoneità presso la clinica di Villa Stuart. Di seguito tutti gli aggiornamenti in merito al pomeriggio del centravanti bosniaco:

LIVE

16.30 - è arrivato in clinica intorno alle 16.30 e ai cronisti presenti ha velocemente dichiarato: "Ora sto bene. Sono felice di essere tornato”. Fino a domani il numero 9 dovrà portare l’holter 24 ore per monitorare la frequenza cardiaca, poi tornerà a disposizione. Ad accompagnarlo il dott. Manara.