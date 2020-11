Roma: 17 punti nelle prime 8 in Serie A. Meglio solo in 4 occasioni da quando la vittoria vale 3

LAROMA24.IT (Massimo Scialla) - Sulla carta sono 5 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta. Sul campo i pareggi salgono a 3, e la Roma risulta addirittura imbattuta. 17 punti conquistati, come nella stagione ‘15/’16: numeri delle prime 8 giornate in campionato dei giallorossi, che guardano al Milan capoclassifica distante solo 3 lunghezze. Una partenza molto incoraggiante quella degli uomini di Fonseca, che ora si gode l’ottimo periodo di forma dei suoi - ma occhio alle defezioni - e punta ad evitare il rischio che troppe volte si è tramutato in stagnante realtà negli ultimi anni: quello di una squadra che promette e non mantiene, che illude e delude, che carica il colpo micidiale e poi fa cilecca.

DI QUESTI TEMPI - L’anno scorso, a questo punto della stagione, la Roma aveva messo in cascina 13 punti contro Genoa, Lazio, Sassuolo, Bologna, Atalanta, Lecce, Cagliari e Samp. 4 in meno rispetto a quelli accumulati in questa stagione, che però ha già visto i giallorossi affrontare, tra le altre, squadre come la Juventus (pareggio con rimpianti) e Milan.

RARITA’ - Da quando la vittoria vale 3 punti, sono state pochissime le occasioni in cui la Roma ha fatto meglio di così: 4, se quella di Verona viene considerata come una sconfitta. 3 se invece si riconosce alla squadra di Fonseca il pari ottenuto sul terreno del Bentegodi. Specialista delle partenze brucianti è stato senza ombra di dubbio Rudi Garcia: le 10 vittorie consecutive nelle prime 10 giornate del campionato 2013/2014 - 24 punti nelle prime 8, quindi - sono ancora rievocate dai tifosi con i caratteri dell’impresa. In quel caso (come in altri) tra il sogno e la realtà si frappose la Juventus. Partenza importante anche nella stagione successiva: al secondo anno dell’allenatore oggi al Lione i giallorossi riuscirono a collezionare 19 punti nelle prime 8 di campionato.

LA ROMA SECONDO CAPELLO - Per altri numeri del genere bisogna risalire addirittura all’epoca di Fabio Capello: alcuni tifosi recitano ancora come fossero il rosario le 7 vittorie nelle prime 8 giornate di Serie A dell’anno dello scudetto, ma anche nella stagione ‘03/’04 la Roma partì forte: 18 i punti conquistati contro Udinese, Brescia, Juve, Ancona, Siena, Parma, Inter e Reggina.

DA DIMENTICARE - L’annus horribilis, almeno dal punto di vista della partenza in Serie A, è indubbiamente la stagione ‘08/’09: sulla panchina sedeva Luciano Spalletti, che con i suoi riuscì a mettere in cascina solamente 7 punti nelle prime 8 - vittorie con Reggina e Atalanta, pareggio contro il Napoli e sconfitte con Palermo, Genoa, Siena, Inter e Udinese -. Una media che, se confermata per tutto l’arco della stagione, avrebbe costretto i giallorossi a lottare per non retrocedere. Non fu necessario: la Roma chiuse quell’anno al sesto posto con 63 punti.

Score della Roma nelle prime 8 giornate nell'era dei 3 punti

'20/’21 – 17 punti‘19/’20 – 13 punti

‘18/’19 – 14 punti

‘17/’18 – 15 punti

‘16/’17 – 16 punti

‘15/’16 – 17 punti

‘14/’15 – 19 punti

‘13/’14 – 24 punti (10 vittorie)

‘12/’13 – 14 punti

‘11/’12 – 14 punti (prima giornata recuperata a dicembre)

‘10/’11 – 9 punti

‘09/’10 – 11 punti

‘08/’09 – 7 punti

‘07/’08 – 15 punti

‘06/’07 – 14 punti

‘05/’06 – 9 punti

‘04/’05 – 9 punti

‘03/’04 – 18 punti

‘02/’03 – 14 punti (prima giornata recuperata a novembre)

‘01/’02 – 13 punti (sesta giornata recuperata a dicembre)

‘00/’01 – 21 punti

‘99/’00 – 13 punti

‘98/’99 – 14 punti

‘97/’98 – 15 punti

‘96/’97 – 11 punti

‘95/’96 – 10 punti

‘94/’95 – 15 punti