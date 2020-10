Verso l'esordio in Europa League. Smalling ancora lavoro individuale. Rangnick: "Non sto trattando con la Roma"

La Roma si prepara a scendere in campo giovedì sera nella gara d'esordio in Europa League contro lo Young Boys a Berna. I giallorossi agli ordini di Fonseca dovrebbero scendere in campo con alcuni cambiamenti rispetto alla gara di domenica sera contro il Benevento, in cui potrebbero partire titolari Pau Lopez e Borja Mayoral. Ancora assente Smalling che nella giornata di oggi a Trigoria ha lavorato individualmente.

Intanto sul fronte societario prosegue il lavoro della nuova proprietà dei Friedkin per l'uscita dalla Borsa che, come sottolineato anche dal Ceo Guido Fienga, "consentirebbe alla nuova proprietà di far progredire la Roma nel programma di potenziamento del club e, di conseguenza, di investire più risorse nella società e nel rafforzamento della squadra. I Friedkin prevedono di continuare a investire nella società e di proseguire con l'aumento del capitale, essenziale per supportare il club dentro e fuori dal campo. In sostanza il club godrà di molti vantaggi dal buon esito dell'Opa e dal possibile delisting che da esso deriverebbe. La società sarà infatti in grado di operare in modo più flessibile e agile quando si tratterà di prendere decisioni a livello manageriale e di muoversi più rapidamente, semplificando le complessità legate allo status di società quotata".

I LINK ALLE NOTIZIE PIÙ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

IL ROMANISTA - LA ROMA STA CON FONSECA. PER IL DS RISALE CAMPOS

IL TEMPO - FRIEDKIN VUOLE USCIRE DALLLA BORSA: "AZIONISTI, ADERITE ALL'OPA"

CORSERA - QUEI CAMBI VINCENTI

CORONAVIRUS, SPADAFORA: "NON SO SE LA SERIE A ARRIVERA' FINO IN FONDO"

YOUNG BOYS-ROMA: ARBITRA DEL CERRO GRANDE

EL PAIS - RANGNICK: "NON STO TRATTANDO CON LA ROMA, ORA NON MI CI IMMAGINO. VORREI LAVORARE IN GERMANIA O IN INGHILTERRA"

TRIGORIA: TUTTI NEGATIVI I TAMPONI DI IERI. SQUADRA IN CAMPO PER L'ALLENAMENTO: INDIVIDUALE PER SMALLING

ROMA, IDEA TURNOVER PER L'EUROPA LEAGUE. CHANCE PER MAYORAL IN ATTACCO

MASSIMO ASCOLTO, VOCI E UMORI DELL'ETERE ROMANO

LR24