FOCOLARI: "La Roma mi lascia ancora dei dubbi" - BIAFORA: "Dzeko? Ad oggi non ci sono i margini per una spalmatura del contratto"

Secondo me Pau Lopez non è scarso, Mirante sta dimostrando di essere più freddo e in questa squadra può giocare titolare (ALESSIO NARDO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Dzeko? 'Guarda avanti' nel senso che pianifica il futuro. Si è parlato di spalmatura del contratto del bosniaco, ma non vedo margini al momento. Pensare di cambiare procura non significa che cambierà squadra, ma è un segnale (FILIPPO BIAFORA, Tele Radio Stereo, 92.7)

Ho visto cose buone davanti e negative dietro, c'è sempre il problema della fascia destra. La Roma può far male a chiunque se i tre davanti sono in giornata: se Pedro, Mkhitaryan e Dzeko girano ai ritmi giusti, la Roma è tanta roba. Nel complesso, però, mi lascia dei dubbi. Credo comunque che quest'anno farà meglio della Lazio, ma non sarà in grado di arrivare tra le prime quattro (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Il 5-2 al Benevento è venuto fuori da una partita in cui la Roma ha rischiato molto. Può essere una squadra importante, ma è ancora incompleta soprattutto in difesa. Il successore di Florenzi non si trova (FRANCO MELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La partita con lo Young Boys non è da sottovalutare, col Milan giocherei con la difesa a quattro (ROBERTO RENGA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Non ho mai avuto la sensazione che un calciatore o più calciatori giocassero contro l’allenatore. La vicenda Dzeko è stata sintomatica, ma si sta andando verso una normalità. Davanti la Roma ha tre giocatori che fanno 100 anni, se hanno voglia di soffrire si può fare bene, altrimenti diventa stucchevole. Ma ha dato una bella risposta (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)