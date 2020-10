La Roma sta con Fonseca. Per il DS risale Campos

Qualcuno ci dovrà spiegare perché Paulo Fonseca continua a stare sempre tra coloro che son sospesi. L'unica verità incontrovertibile è quella dei numeri: nelle ultime tredici partite ufficiali della sua Roma, lo score recita nove vittorie, tre pareggi (compreso anche quello di Verona pure se dopo è successo quello che è successo), una sconfitta, dolorosissima, in Europa League col Siviglia. Dalla Roma è arrivata una smentita su tutta la linea: Fonseca è e rimane il nostro allenatore, è una follia pensare che ci sia l'intenzione di esonerarlo, è in atto una manovra per destabilizzare la società.

Sul fronte direttore sportivo, le ultimissime fanno registrare una nuova impennata delle quotazioni di Luis Campos. In Francia raccontano che stia litigando col proprietario del Lille, Gerard Lopez, per liberarsi dal contratto con il club francese e potersi sentire indipendente per intraprendere una nuova avventura. Al momento il concorrente rimasto sembra essere Ralf Rangnick. Per quanto riguarda Boldt, secondo un addetto ai lavori soprattutto in Bundesliga, le sue parole potrebbero essere state soltanto di facciata.

(Il Romanista - P. Torri)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE