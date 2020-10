Dopo il Benevento e prima del Milan, spazio all'Europa League: la Roma debutterà giovedì alle 18.55 in casa degli svizzeri dello Young Boys, prima giornata della fase a gironi. Sarà lo spagnolo classe 1976 Carlos del Cerro Grande, come comunicato dall'Uefa sul sito ufficiale, ad arbitrare il match dei giallorossi. Juan Carlos Yuste e Roberto Alonso Fernandez saranno gli assistenti, mentre José María Sánchez il quarto uomo.

