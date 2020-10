Coronavirus, Spadafora: "Non so se la Serie A arriverà fino in fondo"

LA 7 - Il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ospite al programma 'L'aria che tira', ha espresso dubbi sulla possibilità che il campionato di Serie A arrivi fino al termine della stagione, fissata per domenica 23 maggio. Queste le sue parole: "Ce la si può fare? Sì. Che si arrivi in fondo non lo so. Credo debba esserne consapevole anche la Lega e si debba preparare un piano B, un piano C".

Sul caso che ha visto coinvolto Cristiano Ronaldo: ''Ronaldo, quando ha lasciato il nostro paese per andare in Portogallo, ha violato il protocollo, è stato aperto un fascicolo dalla procura di Torino e ora sarà aperto anche della Figc. E' un grande campione e si sente esente dal rispettare le regole''.