Trigoria: tutti negativi i tamponi di ieri. Squadra in campo per l'allenamento: individuale per Smalling

Buone notizie per la Roma. Sono tutti negativi, infatti, i tamponi a cui si sono sottoposti i giocatori nella giornata di ieri. La squadra, quindi, questa mattina alle 11 è potuta scendere in campo per l'allenamento: ancora lavoro individuale per Chris Smalling, che non prenderà parte alla trasferta di Europa League. La Roma partirà per Berna domani alle 10:30; alle 16:45 la conferenza stampa di Fonseca, alle 17:00 la rifinitura.