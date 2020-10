Fonseca perde Santon per un mese. Come ds si valuta anche José Boto dello Shakhtar

Oltre alle critiche arrivate dopo il pareggio contro il Cska Sofia in Europa League, Paulo Fonseca deve fare i conti anche con un nuovo infortunio. A fermarsi è stato Davide Santon che ha riportato una lesione di secondo grado al flessore della coscia sinistra. Il terzino salterà sicuramente la gara con la Fiorentina e dovrà rimanere ai box per circa un mese.

Nome nuovo per quanto riguarda il ruolo di direttore sportivo: si tratta di José Boto. Il profilo di Boto, che ha già lavorato con Fonseca nell'esperienza allo Shakhtar, ora è in cima alle preferenze di Trigoria e, secondo quanto riporta il sito di calciomercato, ci sono già stati incontri in Svizzera, a Zurigo, e in Inghilterra, a Londra.

I LINK ALLE NOTIZIE PIU' IMPORTANTI DELLA GIORNATA

I VOTI DEGLI ALTRI - PAU LOPEZ 'EVITA LA FIGURACCIA', BENTORNATO SMALLING. MAYORAL 'PESCE FUOR D'ACQUA', PEREZ 'FUORI GIRI'

LILLE, GALTIER: "CAMPOS NON SI VEDE DA TANTO TEMPO, NON HO INFORMAZIONI SU DI LUI"

ROMA CARES: AL VIA LA DISTRIBUZIONE DI 10MILA MASCHERINE NELLE SCUOLE DELLA CAPITALE. VILLAR: "VOLEVO ESSERCI, MA NON E' ANCORA IL MOMENTO"

CALCIOMERCATO ROMA: VICINO IL RINNOVO DI CALAFIORI FINO AL 2025

CASTING DS. SPUNTA JOSE BOTO DELLO SHAKHTAR. INCONTRI CON I FRIEDKIN IN SVIZZERA E A LONDRA

SANTON: LESIONE DI SECONDO GRADO AL FLESSORE. STOP DI UN MESE

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DELL'ETERE ROMANO

LR24