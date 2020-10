Casting ds: spunta José Boto dello Shakhtar. Incontri coi Friedkin in Svizzera e a Londra

Spunta un nome nuovo nella corsa alla direzione sportiva della Roma: si tratta di José Boto, attualmente capo dello scouting dello Shakhtar Donetsk, con 8 anni da "chief scout" del Benfica. Nella sua esperienza in Portogallo, Boto ha portato alla ribalta gente del calibro di Jan Oblak, Angel Di Maria, Rodrigo, David Luiz o Axel Witsel. Con il metodo ormai rincorso da molte squadre: comprare a poco e rivendere a tanto.

Il profilo di Boto, che ha già lavorato con Fonseca nell'esperienza allo Shakhtar, ora è in cima alle preferenze di Trigoria e, secondo quanto riporta il sito di calciomercato, ci sono già stati incontri in Svizzera, a Zurigo, e in Inghilterra, a Londra. Nei prossimi giorni è possibile si tenga un altro meeting tra le parti per cercare di approfondire la questione, con Boto che ha ancora 3 anni di contratto con lo Shakhtar.

(tmw.com)

