I VOTI DEGLI ALTRI - Pau Lopez "evita la figuraccia". Bentornato Smalling, brilla Villar. Mayoral "pesce fuor d'acqua", Perez "fuori giri"

LAROMA24.IT - A Berna la scelta del turnover massiccio aveva pagato solo grazie ai big subentrati. Una settimana dopo non è cambiato nulla, se non il risultato. Uno scialbo 0-0 contro il modestissimo CSKA Sofia che sa di occasione persa per la Roma.

Indicativo il fatto che è Pau Lopez (6,58) il migliore in campo: "evita una figuraccia peggiore" (Il Tempo). Non sfigura Smalling (6,25), all'atteso debutto stagionale: "Lo aspettiamo in test difensivi più impegnativi. Quel poco che deve fare lo fa bene, però. Ben ritrovato" (Il Messaggero). Promosso a pieni voti anche Villar (6,25): "Un paio di errori iniziali, poi non sbaglia più niente fino alla fine" (Gazzetta dello Sport)

A deludere invece è il tandem spagnolo in attacco. Prova "incolore" (Il Tempo) per Borja Mayoral (4,92): "Era atteso ad un passo avanti ma fallisce del tutto la prova. Ancora un pesce fuor d'acqua" (Corriere della Sera). "Spaurito, molle, stonato. Ha ragione Fonseca: va aspettato. Ma se gioca in queste condizioni è dura" (Corriere dello Sport). Male anche Carles Perez (5,08): "Fuori giri, non è mai nel posto giusto" (Corriere dello Sport). In sintesi, di nuovo bocciato l'esperimento turnover varato da Fonseca (5,17): "Il punto pesa e non è certo da buttare via, ma ci si aspettava di più" (Il Messaggero).

LA MEDIA-VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (Il Messaggero, Corriere dello Sport, Gazzetta dello Sport, Il Tempo, Corriere della Sera, La Repubblica, Il Romanista)

Pau Lopez 6,58

Fazio 5,67

Smalling 6,25

Kumbulla 5,58

Bruno Peres 5,33

Villar 6,25

Cristante 5,67

Spinazzola 5,67

Carles Perez 5,08

Mkhitaryan 5,58

Borja Mayoral 4,92

Karsdorp 5,42

Pedro 5,75

Juan Jesus 5,83

Dzeko 5,5

Pellegrini 6

Fonseca 5,17





