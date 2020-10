MELLI: "Delusione Roma" - PALIZZI: "La presenza di Smalling è rassicurante" - PRUZZO: "L'unica nota dolente è Mayoral"

All'indomani del pari in casa col CSKA Sofia, le discussioni lungo le frequenze radiofoniche vertono sulla prestazione della squadra e sulle scelte di Fonseca: "La Roma è un po’ una delusione, con il turnover bisogna valutare meglio il dosaggio", sostiene Franco Melli.

"Villar mi piace, non butta via un pallone. E dietro hai recuperato Smalling. L’unica nota dolente è Mayoral, non si inserisce e fa troppa fatica", è l'analisi di Roberto Pruzzo sui singoli. Anche per Jacopo Palizzi la presenza di Smalling è "rassicurante".

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della Capitale. Buona lettura.

_____

Abbiamo ormai capito che la Roma B non è la Roma A. Mi segnalano un fatto: sembra che Fonseca non sia una persona molto comunicativa… Comunica poco soprattutto con chi non gioca e quindi diversi giocatori si sentono un po’ fuori dal progetto e non sarebbero motivati. A chi mi dice queste cose risponderei sempre che le motivazioni le dovrebbero trovare quando vanno a ritirare lo stipendio… Ma è chiaro che un comandante deve far sentire importanti tutti (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Non è che ci dovessimo aspettare una prestazione scintillante, visto che ha cambiato 8 giocatori. E’ una stagione che imporrà a Fonseca, come agli altri allenatori, di fare gli esperimenti in corsa. A mio avviso Fonseca sta lavorando benissimo, siamo solo all’inizio della stagione e i giocatori che non sono titolari sanno cosa fare per diventarlo: impegnarsi di più (XAVIER JACOBELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Stavolta la ciambella non è riuscita con il buco, anche stavolta i titolari sono subentrati ma la Roma ha rischiato molto. Si è rivisto un buon Pau Lopez ed è qualcosa di positivo: era considerato una scarpa vecchia e non credo sia così. Da che esiste il calcio, ci sono giocatori contenti e scontenti (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Di ieri mi prendo tre cose: la presenza rassicurante di Smalling, nonostante la difesa non abbia patito chissà quali pene dell'inferno senza di lui, la prestazione di Villar e la certificazione che un giocatore come Pedro appartiene ad una categoria di calcio decisamente superiore alla media (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo, 92.7)

La Roma è un po’ una delusione, con il turnover bisogna valutare meglio il dosaggio. Quando poi fai entrare Dzeko e gli altri a 10’ dalla fine difficilmente la partita si può mettere nel migliore dei modi. Il pari non compromette nulla, ma non so se i tifosi si sono divertiti… Dal punto di vista dei comportamenti Fonseca è ineccepibile. Io preferisco un allenatore che parla poco, uno che parla tanto ha più possibilità di sbagliare e di vendere fumo (FRANCO MELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Queste partite servono per far capire all’allenatore quanti giocatori ha a disposizione. Villar mi piace, non butta via un pallone. E dietro hai recuperato Smalling. L’unica nota dolente è Mayoral, non si inserisce e fa troppa fatica (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)