Roma Cares: al via la distribuzione di 10mila mascherine nelle scuole della Capitale. Villar: "Volevo esserci, ma non è ancora il momento" (VIDEO)

Al via oggi la distribuzione da parte di Roma Cares di 10mila mascherine in diversi istituti scolastici della Capitale, come annunciato ieri dalla Roma. Gli studenti, fa sapere il club giallorosso, riceveranno anche informazioni utili per contrastare la diffusione del Coronavirus.

Dopo il messaggio di Zaniolo, arriva anche quello di Gonzalo Villar per un saluto e per sensibilizzare ulteriormente: "Ciao ragazzi, nei prossimi giorni troverete lo staff di Roma Cares presso la vostra scuola per consegnarvi le mascherine e darvi alcuni consigli importanti contro il Coronavirus. Volevo esserci anche io, ma non è ancora il momento per stare insieme. Potremo farlo presto, non vedo l'ora. Forza Roma".