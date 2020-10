Roma Cares: il club giallorosso da domani distribuirà 10mila mascherine nelle scuole della capitale. Zaniolo: "Proteggete voi e chi amate"

"Da domani lo staff di Roma Cares inizierà la consegna di 10.000 mascherine in alcuni istituti scolastici della Capitale" con questo annuncio sui social network, la Roma fa sapere che ripartiranno nuove iniziative in un momento in cui il contagio da Coronavirus ricomincia a circolare prepotentemente. A sensibilizzare ulteriormente, c'è un videomessaggio di Zaniolo che invita ad indossare la mascherina.

