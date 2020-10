Lille, Galtier: "Campos non si vede da tanto tempo, non ho informazioni su di lui"

Accostato alla Roma per ricoprire un ruolo dirigenziale nel nuovo assetto del club guidato da Dan e Ryan Friedkin, di Luis Campos ha parlato l'allenatore del Lille, Christophe Galtier: "Non so quale sia la situazione con Luis Campos. Ne sto parlando col mio presidente. Luis non si vede al campo d'allenamento da tanto tempo, perciò parlo con il mio presidente della preparazione delle gare, della squadra e di come sta lavorando il gruppo. Non ho alcuna informazione su Luis e non ho informazioni da parte del presidente sulla situazione tra lui e Luis. Se dicessi che non mi interessa, non sarebbe vero", le sue dichiarazioni in conferenza stampa dopo il match di Europa League col Celtic.