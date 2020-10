Dopo la promozione a vice-Spinazzola, per Riccardo Calafiori è tempo di rinnovo. Come scrive il portale di calciomercato, infatti, il club giallorosso ha raggiunto un accordo di massima col giocatore per un nuovo contratto valido fino a giugno 2025, e adesso sta sistemando gli ultimi dettagli. La trattativa è ormai alle battute finali.

(tmw.com)

