Vigilia di Verona-Roma, Fonseca: "Karsdorp resta, Smalling tornerà". Domani la firma di Milik, per Under al Leicester manca solo l'ufficialità

Vigilia del debutto in Serie A della Roma nella stagione 2020/2021, ma anche giornata caldissima sul fronte mercato. Arek Milik ha svolto una prima parte delle visite mediche in Svizzera, prima di atterrare a Ciampino e dirigersi nuovamente a Napoli per le ultime questioni prima di vestire la maglia giallorossa. Dzeko aspetta l'effetto domino del trasferimento del polacco, mentre per Under al Leicester si attende solo l'ufficialità.

Intanto Fonseca è tornato a parlare in occasione della conferenza stampa pre Verona-Roma: "Anche ieri ho sentito Smalling, credo che tornerà qui...", ha spiegato il tecnico portoghese.

I LINK ALLE NOTIZIE PIU' IMPORTANTI DELLA GIORNATA

CIAMPINO: MILIK E' ATTERRATO A ROMA DOPO UNA PRIMA PARTE DI VISITE MEDICHE EFFETTUATE IN SVIZZERA (FOTO E VIDEO)

VERONA-ROMA: ARBITRA CHIFFI. AL VAR IRRATI

CONFERENZA STAMPA, JURIC: "DOMANI SAREMO IN EMERGENZA, NON SO CHI FAR GIOCARE. ABBIAMO SOLO 4 O 5 GIOCATORI IN FORMA ACCETTABILE"

STADIO ROMA, RAGGI: "ENTRO NATALE ARRIVERA' IN AULA E SARA' APPROVATO"

LIVE - CALCIOMERCATO ROMA: MILIK E' SBARCATO NELLA CAPITALE. DOMANI LA FIRMA (FOTO E VIDEO)

LR24 - IL DEBUTTO A VERONA AFFIDATO A CHIFFI: DUE VITTORIE SU DUE PRECEDENTI CON LUI PER I GIALLOROSSI

CONFERENZA STAMPA, FONSECA: "KARSDORP RESTERA' ALLA ROMA, KUMBULLA NON GIOCHERA' DALL'INIZIO. CREDO CHE SMALLING TORNERA'. PAU LOPEZ? VEDIAMO DOMANI..." (FOTO E VIDEO)

CALCIOMERCATO ROMA: UNDER FIRMA COL LEICESTER DOPO LE VISITE MEDICHE A VILLA STUART (FOTO E VIDEO)

CALCIOMERCATO ROMA, DALL'INGHILTERRA: TENTATIVO PER SMALLING IN PRESTITO CON OBBLIGO DI RISCATTO

TRIGORIA: LAVORO ATLETICO TATTICO NELLA RIFINITURA PRE-VERONA

HELLAS VERONA-ROMA: I CONVOCATI DI FONSECA. OK DZEKO, PEDRO E KUMBULLA (FOTO)

AS ROMA: LA SQUADRA E' ATTERRATA A VERONA (FOTO)

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL'ETERE ROMANO

LR24