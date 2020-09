AGRESTI: "Con Milik grande operazione" - BALZANI: "Oggi la Roma si indebolisce perdendo Dzeko"

Domani si comincia: la sfida di Verona aprirà il campionato della Roma. "Al Bentegodi, senza attaccante, la Roma non se la porta da casa" dice Nando Orsi. "Con Milik la Roma fa un grande colpo" secondo Franco Melli. "La cessione di Under è stata la migliore operazione della Roma finora" aggiunge Roberto Renga.

Con la cessione di Dzeko, torna d'attualità la nomina di un nuovo capitano. Sul tema, si esprime Riccardo Cotumaccio: "Basta con questa ossessione di dare la fascia da capitano a un romano e romanista. È una stupidaggine".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT, curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della Capitale. Buona lettura.

Basta con questa ossessione di dare la fascia da capitano a un romano e romanista. È una stupidaggine. Totti e De Rossi hanno scritto pagine incredibili della nostra storia, ma erano due campioni assoluti. Diamo la fascia a giocatori di spessore internazionale, non in base al luogo di nascita. Florenzi era uno di noi, ma non ha sopportato il peso del ruolo (RICCARDO COTUMACCIO, Tele radio Stereo 92.7)

Credo che Pellegrini non sia ancora pronto per indossare la fascia da capitano da romano e romanista, al momento non ha né la leadership tecnica, né quella caratteriale. Parliamoci chiaro: Florenzi è stato schiacciato da quel peso (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Perotti? La trattativa con il Fenerbahce è confermata, ma manca il sì definitivo del calciatore. Smalling? Ad oggi ancora non c'è una nuova offerta della Roma (PAOLO ROCCHETTI, Tele radio Stereo 92.7)

Dzeko si è stufato di aspettare, è da tempo che vuole andar via. Ieri, ho saputo, ha avuto un forte scontro con Fienga. La cessione di Under è un grande colpo a quelle cifre, il turco si è buttato via per colpa di una stile di vita non da professionista. I Friedkin devono dettare dentro Trigoria regole definite e devono essere loro direttamente a controllarle (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino - Sport e News)

E' giusto che la Roma chieda dei controlli medici sulle ginocchia di Milik, perché stai prendendo un centravanti che ti deve garantire per i prossimi cinque anni. Under venduto a 27 milioni? Grande affare, ancora non ci voglio credere… (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino - Sport e News)

A Verona, senza attaccante, la Roma non se la porta da casa. I giallorossi sono una squadra in costruzione, in difesa ha tre ragazzini che non hanno mai giocato insieme. Dzeko non lo puoi rischiare (NANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino - Sport e News)

Sembra che qualcuno sia sull'orlo della disperazione per la partenza di Dzeko, e francamente non capisco. Con Milik la Roma fa un grande colpo (FRANCO MELLI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino - Sport e News)

Con Milik la Roma fa una grande operazione: Dzeko è un grande centravanti ma non un grande bomber. In prospettiva credo che il polacco sia più forte del bosniaco. Ripeto, anche dal punto di vista economico, operazione meravigliosa da parte della Roma. Il Napoli, ricordiamo, lo prese a 38 milioni (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino - Sport e News)

Dzeko va alla Juventus, questi passaggi stanno diventando molto comuni: una volta non sarebbe stato concesso a un capitano della Roma di andare a Torino. Milik? In Italia di meglio non si poteva fare per sostituire il bosniaco, a livello internazionale sì. Oggi la Roma si indebolisce facendo questo cambio (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

La cessione di Under è stata la migliore operazione della Roma finora (ROBERTO RENGA, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino - Sport e News)

Adesso mi aspetto che si veda, presto o tardi, in maniera più marcata la mano di Fonseca. Senza Dzeko, e con la squadra che ora ha a disposizione, l'allenatore deve dimostrare di essere un ottimo tecnico (GIOVANNI PARISI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)