Alla vigilia dell'esordio in campionato al "Bentegodi" contro l'Hellas Verona, la Roma è scesa in campo al mattino per svolgere la seduta di rifinitura. Al "Fulvio Bernardini" di Trigoria i giallorossi, agli ordini di Fonseca che ha poi parlato in conferenza stampa, hanno svolto lavoro atletico prima di dedicarsi ad un lungo focus tattico. Lo riferisce l'emittente di casa giallorossa.

(Roma Tv)