Villa Stuart: visite mediche con il Leicester per Under (FOTO E VIDEO)

DA VILLA STUART EMANUELE ZOTTI - L'esperienza di Cengiz Under con la Roma è ai titoli di coda. Il turco, infatti, si trasferirà al Leicester in prestito con obbligo di riscatto, in un'operazione da 27 milioni. E questa mattina il calciatore, intorno alle 9:00, si è presentato a Villa Stuart per le svolgere me visite mediche: presente anche un esponente dello staff medico della società inglese.